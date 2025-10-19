

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار تحریریه کشاوزی از تسویه کامل مطالبات امسال گندمکاران با دولت خبر داد و گفت: امروز یکشنبه 27 مهر 1404 کشاورزانی که محصول خود را در طرح خرید تضمینی گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده بودند، آخرین بخش از مطالبات خود را دریافت می کنند.



وی تصریح کرد: با پرداخت امروز، کل بهای گندم های تحویل داده شده به دولت در فصل زراعی اخیر تسویه می شود.



هاشمی با قدردانی از زحمات کشاورزان و دست اندرکاران تامین امنیت غذایی مردم ابراز امیدواری کرد تلاش ها برای تولید هرچه بهتر و بیشتر در فصل جدید ادامه یابد و کشاورزان با تکیه بر عنایت و برکت الهی فعالیت خود را مضاعف کنند.



بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها با پرداخت مبلغ ۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان از باقیمانده مطالبات گندمکاران، در مجموع ۱۵۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته است.



کشاورزان کشورمان امسال بیش از 7 میلیون و 500 هزار تن گندم به دولت تحویل دادند و بخشی از نیاز کشور نیز باید از طریق واردات تامین شود.





