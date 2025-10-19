رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی از صرفه جویی ۳۹۵ هزار مترمکعبی با کشف و شناسایی و پرکردن ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های اردکان و میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی وطن خواه گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی، با تلاش گروه‌های گشت و بازرسی این اداره، تعداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز کشف و شناسایی شد و تعداد ۱۳ حلقه چاه غیر‌مجاز نیز پر شد که این امر صرفه جویی ۳۹۵ هزار متر مکعبی آب را در پی‌داشت.

وی به دیگر اقدامات حفاظتی این اداره اشاره کرد و افزود: ۱۸ مورد مهر و موم تابلو برق چاه‌های مجاز جهت انجام اقدامات حفاظتی، ۱۴ مورد کشیدن منصوبات و طمس دهانه چاه غیرمجاز، نصب ۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها را از مهمترین اقدامات حفاظتی صورت گرفته بر شمرد.

وطن خواه همچنین تصریح کرد: پر کردن ۲ حلقه چاه متروکه، جمع آوری یک علمک آبفروشی، صدور ۵۴ مورد مجوز کشیدن منصوبات چاه‌های آب، ۷۳ مورد صدور پروانه اعم از تغییرمحل و کف‌شکنی و بهره‌برداری، بررسی و تعیین ۸۹ مورد حریم منابع آب، تامین آب ۴۴ واحد صنعتی و ۹ مورد بررسی گزارشات مردمی از دیگر اقدامات صورت گرفته این اداره است.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی در پایان با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهار داشت: اداره منابع آب منطقه شمالی با هرگونه تخلف در زمینه منابع آبی برخورد قانونی و جدی خواهد داشت.

شایان ذکر است همشهریان می‌توانند جهت همکاری در حفاظت از منابع آب با شماره ۳۱۰۷۷ تماس بگیرند.