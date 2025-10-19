تیم خراسان رضوی در مسابقات کبدی دختران در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی اردبیل برگزار شد، به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسابقات کبدی دختران هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور با شرکت ۲۴ استان در سالن ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل برگزار شد.

در این مسابقات در مجموع ۳۶۰ ورزشکار دختر در قالب ۲۴ تیم از ۲۴ استان کشور شرکت کرده بودند و ۳۲ داور این رقابت‌ها را قضاوت کردند و ۲۲ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی در مسابقات حضور داشتند.

بر همین اساس در پایان این رقابت‌ها تیم کبدی دختران خراسان رضوی با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ تیم کبدی دختران تهران را شکست داد و قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور شد.

تیم کبدی دختران استان تهران نایب قهرمان و تیم‌های استان گلستان و استان البرز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

المپیاد کبدی پسران نیز از روز دوشنبه (۲۸ مهرماه) آغاز و تا روز جمعه (دوم آبان ماه) به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.