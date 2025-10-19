پخش زنده
رییس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی همدان، بر ضرورت رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و تزریق واکسن آنفولانزا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یعقوب اندامی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش قابل توجهی در موارد ابتلا به آنفولانزا در استان و کشور مشاهده نمیشود، گفت: در حال حاضر کمتر از یک درصد موارد بیماریها مربوط به آنفولانزا است و بیشترین موارد ابتلا، با حدود هفت تا هشت درصد، به ویروس کرونا اختصاص دارد. پس از آن، ویروسهای سرماخوردگی معمولی و سایر ویروسهای عامل عفونتهای حاد تنفسی قرار دارند.
وی افزود: واکسن آنفولانزا فقط در برابر چهار نوع ویروس اصلی این بیماری ایمنی ایجاد میکند و هرچند نمیتواند از ابتلا به کرونا یا سایر سرماخوردگیها جلوگیری کند، اما در صورت بروز بیماری، علائم را خفیفتر کرده و از بستری یا مرگومیر پیشگیری میکند.
اندامی با اشاره به اینکه بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا از اواخر شهریور تا مهرماه است، اظهار داشت: با این حال، تزریق واکسن تا اردیبهشتماه نیز میتواند مؤثر باشد، چرا که ویروس آنفولانزا تا اوایل بهار در جامعه گردش دارد.
رییس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی همدان، همچنین بر استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ و رعایت فاصله فیزیکی در تجمعات تأکید کرد و گفت: افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و گروههای در معرض خطر باید بیش از دیگران نسبت به واکسیناسیون و رعایت اصول پیشگیری حساس باشند.