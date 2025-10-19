پخش زنده
امروز: -
بر اثر آتش سوزی و انفجار در یک منزل مسکونی در شهرستان داراب مادر و فرزند مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در پی گزارشی مبنی بر انفجار و آتش سوزی بر اثر نشت گاز در یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان داراب به مرکز ارتباطات ۱۱۵، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
مسعود عابد افزود: در این حادثه یک کودک سه ساله دچار سوختگی درجه ۲ و مادر نیز دچار سوختگی درجه یک و ۲ شد.
وی بیان کرد: کارشناسان اقدامات پیش بیمارستانی لازم را انجام دادند و مصدومان را برای ادامه روند درمان به درمانگاه شهدای فورگ این شهرستان منتقل کردند.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.