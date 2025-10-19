به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی نخعی مدیر آموزش و پرورش بیرجند تعداد دانش آموزان مشمول طرح آهن یاری دختر متوسطه اول و دوم را ۴۰ هزار و ۷۴۵ نفر و دانش آموزان پسر و دختر متوسطه اول و دوم مشمول طرح ویتامین دی را ۸۲ هزار و ۲۱۱نفر عنوان کرد.

زنگویی معاون فنی مرکز رشد خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه این طرح با همکاری وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش اجرا شده است گفت: در این طرح ویتامین دی، در نه ماه به صورت ماهیانه یک قرص ۵۰ هزار واحدی و مکمل یاری آهن نیز در چهار ماه هفته‌ای یک قرص اجرا می شود.