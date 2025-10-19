به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان، گفت: در پی عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان و مأموران انتظامی پاسگاه کوسه، یک شکارچی غیرمجاز دستگیر و از منزل وی بخشی از اجزای لاشه سه رأس قوچ و میش وحشی کشف و ضبط شد.

محسن رازقی افزود: متهم با دستور مقام قضایی بازداشت و پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز گونه‌های حمایت‌شده به مراجع قضایی معرفی شد.

بر اساس قانون جدید شکار و صید، جریمه ضرر و زیان شکار هر رأس قوچ وحشی ۹۸۶ میلیون ریال و برای میش وحشی سه برابر این مبلغ تعیین شده است.

رازقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۳۶۳۴۷۸۵۴ یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.