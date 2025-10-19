دبیر ستاد انتخابات استان تهران در مراسم افتتاح ستاد انتخابات شهرستان ورامین گفت: امروز ۲۷ مهرماه، آخرین مهلت استعفایِ مقامات و مشاغل هم‌تراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیب الله خجسته پور افزود: تنها استعفا افراد از سمت و مسئولیت فعلی ملاک نیست و باید این استعفا مورد پذیرش قرار گیرد تا افراد بتوانند در دی ماه ثبت نام شرکت در انتخابات را داشته باشند.

وی گفت: ثبت نام برای انتخابات شورا‌ها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه صورت می پذیرد و انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد انتخابات استان، فرمانداری‌های سراسر استان موظف به تشکیل ستاد هماهنگی امور انتخابات در سطح شهرستان هستند. تاکنون شهرستان‌های بهارستان و قرچک افتتاح شده‌اند و شهرستان ورامین سومین حوزه‌ای است که به‌صورت رسمی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز می‌کند .

خجسته‌پور در پایان ضمن قدردانی از تلاش فرمانداری ورامین ، ابراز امیدواری کرد که فرآیند انتخابات پیش‌رو با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، در فضایی آرام ، قانون‌مند و سالم برگزار شود .

انتخابات شوراها صد در صد به شکل «الکترونیکی» برگزار خواهد شد



نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اعلام کرد: این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت صد در صد الکترونیکی در سراسر کشور برگزار خواهد شد و در شهر تهران با هدف تقویت جایگاه احزاب، انتخابات به شکل تناسبی خواهد بود.

کامران پولادی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور در ۱۱ اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد. نکته ای که وجود دارد این بوده که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با همکاری و همراهی شورای نگهبان، وزارت کشور، روسای کمیته ها و مدیران کل سیاسی سراسر کشور تا به امروز شش جلسه در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات، داشته است.

انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران برگزار خواهد شد



وی در ادامه اظهار کرد: یک جلسه سه روزه آموزشی در مشهد مقدس برای مدیران کل سیاسی با همکاری وزارت کشور داشتیم. تفاوت این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ادوار گذشته در این است که این دوره انتخابات به صورت صد در صد الکترونیکی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. نکته دوم برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در تهران است، برای اولین بار و به شکل پایلوت انتخابات به شکل تناسبی در تهران برگزار می شود.