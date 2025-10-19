پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری برنامههای هفته پژوهش در آذر سال جاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، عزیز حبیبی در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان اردبیل گفت: دستگاههای اجرایی و مراکز علمی و آموزشی استان باید همکاری مؤثر در اجرای برنامههای هفته پژوهش داشته باشند.
وی بیان کرد: دانشگاه محقق اردبیلی بهعنوان دبیرخانه برگزاری هفته پژوهش تعیین شده و لازم است در اولین فرصت هماهنگیهای لازم برای برگزاری جلسات مربوط انجام و ابلاغ دبیران جشنواره هفته پژوهش نیز صادر شود.