به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، عزیز حبیبی در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی استان باید همکاری مؤثر در اجرای برنامه‌های هفته پژوهش داشته باشند.

وی بیان کرد: دانشگاه محقق اردبیلی به‌عنوان دبیرخانه برگزاری هفته پژوهش تعیین شده و لازم است در اولین فرصت هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات مربوط انجام و ابلاغ دبیران جشنواره هفته پژوهش نیز صادر شود.