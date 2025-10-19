به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، دوشنبه (۲۸ مهر) استقلال در سالن زنده یاد محمود مشحون رو در روی مهگل قرار می‌گیرد، این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که شاگردان مهران شاهین طبع در پایان هفته گذشته و به واسطه کسب سومین برد متوالی و البته شکست طبیعت، صدر جدول رده بندی را از آن خود کردند درحالیکه حریف شان به خاطر شکست خانگی، دو پله سقوط کرد و از میانه جدول دورتر شد.

همزمان با این دیدار و در جهرم، نفت زاگرس میزبان رعد پدافند است. دو تیم هفته گذشته را با برد تمام کردند با این تفاوت که نفتی‌ها با وجود پیروزی صعودی در جدول رده بندی نداشتند، اما بازیکنان رعد موفق شدند با ۲ پله ارتقا درست در میانه جدول قرار بگیرند. حالا هم این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که دو تیم سایه به سایه هم (رده‌های ۵ و ۶) در جدول رده بندی ایستاده‌اند.

در این هفته از مسابقات، پاس در دیدار خانگی برابر طبیعت به میدان می‌رود. دو تیم هفته گذشته را با شکست و سقوط تمام کردند و حالا مصمم به جبران نتیجه هستند، بازیکنان پاس امیدوارند با امتیاز این دیدار خانگی بتوانند همچنان در بالای جدول باقی بمانند. در مقابل شاگردان علی آرزومندی که در پایان هفته گذشته از صدر جدول به رده هفتم سقوط کردند مصمم هستند با کسب امتیاز کامل دیدار فردا، موقعیت خود را بهبود بخشند.

پترونوین برای برگزاری دیدار این هفته خود به شاهرود سفر کرده است، تیمی که هفته گذشته اولین بردش را کسب کرد و توانست از قعر جدول جدا شود در حالیکه میزبانش یعنی پایش پارت همچنان بدون برد است.

گلنور که به خاطر عدم کسب برد از سه دیدار گذشته خود در انتهای جدول رده بندی قرار دارد هم این هفته میزبان نفت آبادان است، تیمی که هفته گذشته نتیجه رقابت نزدیک و خانگی خود به استقلال را واگذار کرد و میخواهد با پیروزی، هم آن شکست را جبران کند و هم ۲ پله سقوطی که به واسطه آن متحمل شد.

تیم‌های کاله و شهرداری گرگان هم آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال را برگزار می‌کنند. کاله در شرایطی میزبان این دیدار است که با برد هفته گذشته خود ۷ پله صعود را تجربه کرد و حالا میخواهد با یک برد دیگر، جایگاه جدیدش در رده دوم را تثبیت کند، هدفی که قطعا حریفش هم آن را پیگیری می‌کند.

برنامه دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه ۲۸ مهر؛

نفت زاگرس جنوبی - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

استقلال تهران - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

پایش پارت شاهرود - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

پاس کردستان - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۶ - سالن آزادی سنندج)

گلنور اصفهان - نفت آبادان (ساعت۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

کاله مازندران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۸ - سالن پیامبر اعظم آمل)