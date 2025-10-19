به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی و اجرای طرح شهید رهنمون صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور سردار امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های نظامی برای موفقیت طرح، گفت: اجرای طرح شهید رهنمون باید با دقت و سرعت انجام شود تا اهداف فرهنگی و اجتماعی آن محقق شود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء نیز با اشاره به نقش مؤثر نیرو‌های قرارگاه و همکاری دستگاه‌ها، اظهار داشت: با همراهی همه نهاد‌ها و رعایت پروتکل‌های لازم، می‌توانیم طرح را به‌صورت جامع و اثرگذار اجرا کنیم و دستاورد‌های ملموسی برای مردم داشته باشیم.

در این جلسه برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای مؤثر طرح و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های نظامی مورد بررسی قرار گرفت.

طرح شهید رهنمون شامل اقدامات بهداشتی، غربالگری دیابت، فشارخون، متخصص زنان، متخصص اطفال، پزشک عمومی ،دندان پزشکی و چشم پزشکی وسایر عرصه های تخصصی پزشکی نظیر ارتوپدی ، روانشناسی ، متخصص داخلی و قلب و... است که توسط کادر درمان از جمله پزشک متخصص، ماما و دارویار انجام می شود.

هدف طرح درمانی شهید رهنمون ارائه خدمات ماندگار، روابط عاطفی و اثرگذار و مستمر به مردم مناطق محروم است.این طرح با مشارکت سپاه، بسیج جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، نهاد های حمایتی و گروه های جهادی برکزار می شود.