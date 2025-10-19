سخنگوی صنعت آب کشور گفت: طرح انتقال آب طالقان به تهران نهایی شد و در هر ثانیه ۵ متر مکعب آب به تهران تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عیسی بزرگ‌زاده گفت: طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران به ایستگاه پایانی رسید و از روز جمعه این طرح به صورت نهایی تکمیل شد.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: قبلاً از محل انتقال آب طالقان به کرج دو و نیم متر مکعب در ثانیه تحویل کرج داده شد و به جای آن دو و نیم متر مکعب از سهمیه کرج از خط قبلی تحویل تهران داده شد، اما اکنون با به اتمام رسیدن کل پروژه و پایان یافتن خط لوله انتقال آب از طالقان به آبگیر بیلقان در کرج که به طول ۶۴ کیلومتر است، آب طالقان به تهران رسید.

وی گفت هر ساعت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ لیتر به ظرفیت انتقال آب به تهران اضافه می‌شود، در حال حاضر علاوه بر آن دو و نیم متر مکعب قبلی مکعب در ثانیه که از خط قبلی تحویل تهران داده می‌شد، دو و نیم متر مکعب جدید نیز به آن اضافه شده و مجموع آب تحویلی به تهران ۵ متر مکعب در ثانیه رسیده است.

بزرگ زاده در مورد بارندگی‌ها نیز گفت: در سال آبی جدید از اول مهر تا کنون متاسفانه هنوز بارندگی دریافت نکرده‌ایم و خبری نیست، لذا همه مردم و سازمان‌ها دستگاه‌ها و صنایع باید مدیریت صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهند و آب را به صورت بهینه مصرف کنند.