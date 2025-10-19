به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حمید رضا نامداری گفت: طرح‌ها از سال گذشته در سطح استان آغاز و طبق پیش بینی انجام شده تا پایان شهریور سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: این مهم با اجرای عملیات ۵۶ هزار و ۵۰۰ متر توسعه شبکه آب، ۴ هزار و ۷۰۰ متر اجرای خطوط انتقال، اجرای ۱۹ هزار و ۶۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ساخت یک باب مخزن ۵ هزار متر مکعبی، تکمیل فرآیند ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی تصفیه خانه آب شماره دو کرج، تکمیل یک باب مخزن ۲ هزار متر مکعبی و تجهیز ایستگاه پمپاژ، تحت نظارت حوزه معاونت فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان البرز انجام می‌پذیرد.

وی از آغاز فاز نخست عملیات اجرایی احداث زیر ساخت آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن شهر اشتهارد به وسعت ٩٣٨ هکتار خبر داد و بیان کرد: این طرح با اجرای لوله گذاری آب به طول ٤٠ هزار متر و ساخت یک باب مخزن ذخیره به حجم ۵ هزار متر مکعب در قالب طرح استانی فوق الذکر عملیاتی خواهد شد.