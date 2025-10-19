پخش زنده
در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان گیلانغرب ۱۷ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۸۵۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار گیلانغرب گفت: این طرحها در بخشهای دامپروری، کشاورزی، سیلو ذخیرگندم و ایجاد مدرسه فوتبال بانوان با ۴۹ فرصت شغلی جدید است.
خدادادی افزود: از ابتدای امسال تا به امروز ۳۰۵ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۱۶۵ نفر برای ۸۱ طرح در بخشهای دامپروری، کشاورزی، صنعت، تجهیزات پزشکی، ورزشی و خدمات به تصویب و برای اجرا به بانکهای عامل شهرستان معرفی شدهاند.