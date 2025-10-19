به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامحسین مهران پورافزود: جامعه هدف ۱۵ هزار و ۶۶۴ نوآموزانی است که سال تحصیلی آینده وارد پایه اول می‌شوند.

وی اضافه کرد: هدف شناسایی مشکلات نوآموزان در بدو ورود به مدرسه است تا با مداخله به هنگام، موجب ارتقاء کیفیت آموزشی شویم.

رئیس اداره استثنایی استان بوشهر نیز گفت:نخستین گام برای دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در مرکز سنجش سلامت صورت می‌گیرد و سالانه ۲۰ هزار نوآموزبه وارد مرکز سنجش شده و به لحاظ شنوایی، بینایی، گفتاری، قدو و وزن بررسی و غربالگری می‌شوند.

سید ابراهیم موسوی افزود: در استان ۲۴ مرکز با ۱۱۴ نیرو فعالیت دارد و سال گذشته افزون بر ۲۰ هزار دانش آموز غربالگری شد که ۱۸۰ نفر ازآن‌ها به مدارس استثنایی معرفی شد.

وی بیشترین موارد شناسایی شده در غربالگری را اُتیسم عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است زمین از سوی راه و شهرسازی برای احداث مدرسه خاص کودکان اُتیسمی ایجاد شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر هم گفت: سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در شهرستان بوشهر سنجش شدند که امسال نیز همین شمار خواهد بود.

اسد حصیری افزود: سنجش سلامت دانش آموزان قبل از ورود دانش آموزان به ابتدایی اجباری است، اما گام را فراتر گذاشته‌ایم و به صورت داوطلبانه برای دانش آموزان ورد به پیش دبستانی هم انجام می‌شود تا مشکلات زودتر شناسایی شود.