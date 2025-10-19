به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم و فناوری استان از برگزاری بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهائی در استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی فناوری‌ها تشویق ایده پردازان و فن آفرینان برتر در زمینه‌های مختلف تبدیل ایده به فن و جذب سرمایه گذاری به صورت استانی منطقه‌ای و ملی از آبان ماه امسال شروع بکار می‌کند.

نصرالله افتخاری افزود: ایده پردازان، فن اوران، صاحبان کسب و کار هم استانی علاقمند به شرکت در این رویداد مهم می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان امسال به ادرس اینترنتی www.shtf.ir ارسال کنند.

افتخاری اضافه کرد: آثار ارسالی پس از اتمام فراخوان، داوری شده و آثار برتر به مرحله منطقه‌ای جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهائی که با حضور استان‌های فارس بوشهر خوزستان اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: مرحله نهایی این رویداد ملی ۵ آبان سال ۱۴۰۵ به میزبانی پارک علم و فناوری استان اصفهان برگزار می‌شود.