رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه ایرانِ امروز، ایرانِ دوره رضاخان نخواهد شد، گفت: غربیها و صهیونیستها باید این تصویرسازی را به طور کامل از مخیله خود خارج کنند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر طی سخنانی در اجلاسیه شهدای راه قدس که در شیراز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیده «معصومه کرباسی» و شهید «رضا عواضه» اظهار کرد: استان فارس دارای ویژگیها و افتخارات بزرگی است و مزین به امتیازات فراوان، خاص و فوقالعاده میباشد؛ شهیده کرباسی نیز به عنوان اولین شهیده جبهه مقاومت از ایران اسلامی، متعلق به شهر شیراز است؛ این شهیده در میانه معرکه و توسط شقیترین باند جنایتکار جهان به شهادت رسید.
فرهنگ مقاومت برخاسته از ملت ایران است
وی در ادامه با بیان اینکه ملت ایران در انقلاب اسلامی، مُبدع فرهنگ جدید مقاومت بود، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی این فرهنگ را در جهان اسلام و کُره عالم منتشر کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه فرهنگ مقاومت برخاسته از ملت ایران است، عنوان کرد: ملت ایران میتواند با افتخار اعلام کند که پرچمدار فرهنگ مقاومت است.
سردار سلیمانی افزود: ملت ایران طی ۴۶ سال گذشته در برابر قدرتهای جهانی، آمریکا، صهیونیستها و برخی قدرتهای حیله گر اروپایی، مقاومت پیشه کرده و توانسته با تکیه بر هدایتهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، مسیر رو به پیشرفت خود را با موفقیت بپیماید.
وی با بیان اینکه ملت ایران طی ۴۶ سال گذشته، با فداکاریهای فراوان، همه طرحها و نقشههای آمریکایی و صهیونیستی که برای جهان اسلام تدارک دیده شده بود را خنثی کرده است، گفت: امروز بشر با پدیده جدیدی به نام «مقاومت» روبهرو شده است؛ امروز نه تنها کشورهای اسلامی، بلکه تحلیلگران جهانی و موسسات مطالعات راهبردی جهانی نیز، از پیروزی مقاومت سخن میگویند.
سردار سلیمانی تصریح کرد: آمریکاییها امروز اذعان دارند که برای پیروزی در نبردها، صِرف داشتن قدرت نظامی، کافی نیست و داشتن روحیه و فرهنگ مقاومت نیز لازمه پیروزی در نبردهاست.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: ما باید خوانش خود را از مفهوم پیروزی مشخص کنیم. آیا تصرف یک سرزمین، پیروزی محسوب میشود؟ امروز خوانش جدیدی از پیروزی در نبردها، مطرح است؛ امروز دنیا نسبت به گذشته تغییرات فراوانی پیدا کرده و در مسیر انتقال از یک دوره به دوره جدید دیگری است؛ این انتقال امروز در حال رخ دادن است و در برخی موضوعات نیز به وقوع پیوسته است؛ جهانِ امروز، جهانِ چند سال پیش یا چند دهه پیش نیست؛ امروز در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا، دهها و صدها هزار نفر از مردم در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیستها به خیابانها میآیند.
امروز «مقاومت» از جنبه قدرت نرم، به پیروزیهای جهانی فوقالعادهای دست پیدا کرده است
وی با بیان اینکه امروز «مقاومت» از جنبه قدرت نرم، به پیروزیهای جهانی فوقالعادهای دست پیدا کرده است، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با اتکا به یک قدرت فناورانه و عظیم که متکی به آمریکا و اروپاست، طی ماههای گذشته بخشهایی از لبنان را اشغال کرد، اما آیا در مقام عمل، موفق شد به یک پیروزی واقعی دست پیدا کند؟ دشمن متجاوز به لبنان و حزب الله، در نهایت نتوانست به هیچ کدام از خواسته هایش دست پیدا کند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه باند تبهکار و قاتل و وحشی صهونیستی، بیش از ۶۷ هزار نفر از مردم مظلوم غزه را طی دو سال گذشته به شهادت رساندند، گفت: طی دو سال گذشته، حجم بمبهایی که بر سر مردم غزه فرو ریخته شد، از حجم بمبهای هر دو جنگ جهانی قبلی بیشتر بود؛ مدارس و دانشگاهها و بیمارستانهای غزه از بین رفتند اما مردم غزه در مقابل همه این فجایع، شعار «هیهات من الذله» سر دادند. هنوز هم علیرغم اعلام آتش بس، جنایتهای صهیونیستها در غزه ادامه دارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: غزه قبل از طوفان الاقصی هم محاصره بود، اما طی دو سال گذشته، این محاصره بسیار سنگینتر از قبل شد.
سردار سلیمانی تصریح کرد: آیا رژیم صهیونستی که در پی کوچاندن مردم غزه و ساخت برجهای چندین طبقه در این منطقه بود، در نهایت موفق شد به خواستههایش برسد. حقیقت آن است که رژیم صهیونیستی تمام زیرساختهای غزه را نابود کرده اما هنوز هم نمیتواند ادعا کند به پیروزی رسیده است.
مقاومت مردم غزه، سبب جهانی شدن موضوع فلسطین شده است
وی با بیان اینکه مقاومت مردم غزه، سبب جهانی شدن موضوع فلسطین شده است، گفت: امروز مسئله فلسطین نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در اروپا و آمریکا نیز بسیار برجسته و پررنگ شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: واقعیت آن است که غرب از فناوری، علمف دانش و قدرت کارشناسی که از دوره رنسانس به دست آورد، علیه بشریت سوءاستفاده کرده است؛ غرب متعهد بود که این فناوریها را برای صلح و آزادی بشریت به کار گیرد، اما تصمیم گرفت از آن علیه بشریت سوءاستفاده کند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه امروز جهان با یک پدیده خطرناک به نام صهیونیسم روبروست، گفت: این پدیده خطرناک، صرفاً محدود به سرزمین اشغال شده فلسطین نیست بلکه اصل و ریشه آن در غرب، اروپا و آمریکا قرار دارد؛ این باند جنایتکاراز سدهها پیش به سمت مسلمانان گسیل شدند؛ آنها هم در دوره جنگهای صلیبی و هم بعد از جنگ جهانی دوم، به سمت فلسطین گسیل شدند. صهیونیستها پشت جنگهای صلیبی قرار داشتند؛ صلیبیون در اولین لشکرکشی خود با یک میلیون نفر به سمت مناطق مسلماننشین یورش آوردند.
وی افزود: تضعیف دو قدرت جهان اسلام طی دهههای گذشته (ایران و عثمانی) و سپس پیاده سازی طرح روی کار آوردن اسرائیل، نقشه غرب برای ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بود.
تفکر مقاومت، سبب شناساندن عمق خباثت و جنایتکار بودن صهیونیستها به جهانیان شد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تفکر مقاومت، سبب شناساندن عمق خباثت و جنایتکار بودن صهیونیستها به جهانیان شد، عنوان کرد: راه موفقیت ملتهای جهان، مواجهه با صهیونیست هاست.
سردار سلیمانی یادآور شد: اخیراً سردمداران آمریکایی گفتند که ما میخواهیم مجددا دین را وارد جامعه آمریکا کنیم؛ آنها تصمیم دارند که ارتش کشورشان را برای موفقیت در نبردها، ایدئولوژیکمحور کنند؛ از همین رو، نام وزارت دفاع خود را به وزارت جنگ تغییر دادند؛ آمریکاییها میخواهند دنیا را وارد یک دوره جدید از جنگها کنند؛ مشخص است که پشت صحنه این اتفاقات، صهیونیستها قرار دارند.
سردار سلیمانی ادامه داد: دنیا اگر بخواهد از وضعیتی که امروز با آن مواجه است نجات پیدا کند، باید مقاومت را سرلوحه خود قرار دهد و با مَشعل مقاومت، طی طریق کند.
وی با بیان اینکه ایران امروز، ایرانِ دوره رضاخان نخواهد شد و غربیها و صهیونیستها باید این تصویرسازی را به طور کامل از مخیله خود خارج کنند، گفت: غربیها باید بدانند که حیلههای آنان در برابر ملت ایران رنگ باخته و قدرت آنان فرو ریخته است.
امروز نام ایران در دنیا پرآوازه است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه ذرهای از قدرت خود را استفاده کرد و باعث بیچارگی صهیونیستها شد، گفت: مقاومت برای ملت ایران دستاوردهای بزرگی داشته است؛ امروز نام ایران در دنیا پرآوازه است؛ ملت ایران در دنیا به عنوان یک الگو شناخته میشود؛ امروز حزب الله لبنان نیز در جهان تحسین میشود و به عنوان یک الگو نگریسته میشود. امام خامنهای مدظلهالعالی در کسب این موفقیتها و عبور از پیچ های تاریخی و گذر از تحولات سخت، تکیه گاه ملت ایران بودهاند.
سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت، مهمترین بستر و زمینه برای فراهم کردن مقدمات طلوع خورشید عدالتگستر جهان خواهد بود.