نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ایرادات آییننامه جدید تعیین تعرفه کمیسیون مشاوران املاک، گفت این مقررات با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و در اجرا چالشبرانگیز خواهد بود.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آییننامه جدید تعیین تعرفه کمیسیون مشاوران املاک، گفت این مقررات در وضعیت فعلی بازار، ابهامات و چالشهایی به همراه دارد که میتواند در اجرا مشکلساز شود.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از املاک کشور فاقد سند رسمی هستند، افزود: در آییننامه جدید، ملاک محاسبه کمیسیون «ارزش معاملاتی» در نظر گرفته شده که فقط برای املاک دارای سند رسمی تعریف شده است. حالا مشخص نیست کمیسیون املاک فاقد سند چگونه محاسبه خواهد شد و این خلأ میتواند باعث سردرگمی و نارضایتی شود.
بیگینژاد تأکید کرد تکیه کامل بر ارزش معاملاتی، خطر چندنرخی شدن کمیسیون را به همراه دارد. وی گفت: ممکن است دو ملک با قیمت واقعی یکسان، به دلیل تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف، کمیسیون متفاوتی داشته باشند که این مسئله عدالت و شفافیت را زیر سؤال میبرد.
او با اشاره به هزینههای واقعی فعالیت دفاتر املاک، افزود: وقتی دستمزد براساس ارقام پایین ارزش معاملاتی تعیین شود، انگیزه برای پیگیری قراردادها کاهش مییابد و احتمال بروز دریافتهای غیررسمی نیز وجود دارد.
بیگینژاد بخش دیگری از آییننامه را نیز مورد انتقاد قرار داد که بر اساس آن، مشاوران باید نیمی از حقالزحمه خود را پس از معرفی طرفین به دفترخانه دریافت کنند.
وی گفت: عمده فعالیت مشاوران پیش از مرحله دفترخانه انجام میشود و این سازوکار نه منطقی است و نه عملی.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان تأکید کرد: «اجرای هرگونه تغییر در نظام تعرفه باید با مشارکت صنف و با توجه به واقعیتهای بازار صورت گیرد تا از بروز مشکلات در اجرا جلوگیری شود.»