به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کلی نظام تامین مالی کشور، گفت: در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ، ۶۱۵ همت سهمیه گواهی سپرده خاص و ۱۱۵ همت در زمینه کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام برای برای بانک‌های عامل اختصاص داده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تامین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت نیز فراتر رفته به گونه‌ای که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بر اساس جدیدترین مصوبه‌ای که بانک مرکزی داشته، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوار‌ها با کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.