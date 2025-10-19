فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: ۲ حفار غیر مجاز در شهرستان نوشهر دستگیر شدند و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا کردان گفت: بنا برگزارش پایگاه یگان‌ حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان نوشهر، در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر تردد خودروی مشکوک در منطقه کجور، بلافاصله ماموران یگان حفاظت به همراه عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی خودروی اعلامی، در یک عملیات ایست و بازرسی توانستند یک دستگاه فلزیاب و متعلغات آن را کشف و ضبط کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران اضافه کرد: در این‌ رابطه ۲ نفر با هویت معلوم دستگیر شدند و پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضایی شد.

او عنوان کرد: طبق قانون، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی کشور است.

کردان تصریح کرد: با هرگونه تبلیغ، خرید و فروش و استفاده از این دستگاه که به‌منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.