نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی از روند ساخت درمانگاه تخصصی و فوقتخصصی آزادشهر یزد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوکار از روند ساخت درمانگاه تخصصی و فوقتخصصی آزادشهر یزد بازدید کرد.
این درمانگاه با زیر بنایی به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع و با کمکهای یکی از خیران نیکاندیش یزدی در حال احداث است.
تمام هزینههای ساخت این مرکز درمانی به میزان حدود ۵۵ میلیارد تومان توسط این خیر تقبل شده است.
بر اساس برنامهریزی ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پس از اتمام عملیات عمرانی تا پایان سال آینده، مسئولیت تجهیز و راهاندازی درمانگاه را بر عهده خواهد داشت تا خدمات تخصصی و فوقتخصصی لازم را به اقشار مختلف مردم منطقه ارائه دهد.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان محلی صورت گرفت، جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی از نزدیک روند پیشرفت پروژه را بررسی و بر تسریع در اجرای آن تأکید کرد.