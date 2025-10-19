پخش زنده
مدیرکل ثبت احوال مازندران از آماده بودن ۳۰ هزار کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان استان خبر داد و از شهروندان خواست برای دریافت کارتهای خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران گفت: کلیه افراد واجد شرایط کارت هوشمند ملی در استان نسبت به درخواست خود اقدام کردهاند و حدود ۳۰ هزار فقره کارت هوشمند ملی آماده در دفاتر پیشخوان وجود دارد که صاحبان آن باید زودتر آن را تحویل بگیرند.
وی افزود: به این افراد از طریق پیامک از سوی ثبت احوال کشور اطلاعرسانی شده و کسانی که پیامکی برای آنها نیامده باشد میتوانند با مراجعه به سایت ثبت احوال کشور یا سامانه سهیم در قسمت پیگیری اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به موضوع تعویض شناسنامههای قدیمی گفت: سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۳۹۰ جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفادههای احتمالی نسبت به تعویض شناسنامههای قدیمی اقدام کرد و شهروندانی که تاکنون نسبت به تعویض شناسنامههای قدیمی یا جلد قرمز خود اقدام نکردهاند میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سرتاسر استان اقدام کنند.
فاطمی خاطرنشان کرد: همکاران ما در مرکز تجمیع شهرستان ساری شبانهروز در حال تلاش هستند تا کمتر از یک هفته شناسنامه به شهروندان تحویل داده شود.
وی افزود: تعداد افراد واجد شرایط کارت هوشمند ملی در استان ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۲۸۱ نفر هستند که خوشبختانه کلیه این افراد نسبت به درخواست کارت خود اقدام کردهاند.