به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: پنج هزار مدرسه استان با مشارکت بیش از ۶۷۰ هزار دانش آموز مجری المپیاد‌های درون مدرسه‌ای هستند.

رضا میدان رو افزود: این المپیاد‌ها با هدف شناسایی استعداد‌های برتر ورزشی دراستان انجام می‌شود و رشته‌های مختلفی از جمله فوتسال، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و همه رشته‌های ورزشی دراین المپیاد‌ها مورد توجه است.

وی تصریح کرد: بسیاری از دانش آموزان استان در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند و توسعه و تعمیم ورزش در مدارس و ایجاد شور و نشاط از مواردیست که با برگزاری این المپیاد‌ها پیگیری می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: این رویداد، نه‌تنها نماد تحرک و پویایی مدارس، بلکه پیام‌آور ارتقای سلامت جسم و روح دانش‌آموزان است.

میدان رو اظهارداشت: یکی از کارآمدترین شیوه‌های کاهش هزینه‌های درمانی در جامعه، توسعه ورزش‌های دانش‌آموزی و ایجاد فضای بانشاط در مدارس است.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در پرورش استعداد‌های قهرمانی خاطرنشان کرد: مدال‌های رنگین قهرمانان در عرصه‌های بین‌المللی، ثمره سال‌ها سرمایه‌گذاری در آموزش، تربیت مربیان مجرب و ایجاد امکانات ورزشی مناسب است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به افتخارات ورزشی اخیر کسب شده توسط دانش آموزان استان اظهارکرد: کسب مقام سوم در مسابقات پارالمپیک توسط خانم هستی شکوری قابل تقدیر است و این افتخارات را به خانواده بزرگ آموزش و پرورش آذربایجان غربی باید تبریک گفت چرا که نشانه‌ای از ظرفیت بالای ورزش دانش‌آموزی دراستان است.