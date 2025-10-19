به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، طرح ملی میدان همدلی آموزش و پرورش در مدارس کشور از جمله آبادان و خرمشهر در حال اجرا است.

در آبادان به گفته مجید درویشی مدیر آموزش و پرورش آبادان ۱۴ مدرسه در غالب این طرح به چمن مصنوعی فرش شده‌اند و تا یک ماه آینده ۷ مدرسه دیگر نیز به این طرح اضافه خواهند شد.

آنطور که مسئولان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفته‌اند سرانه ورزشی در مدارس کشور حدود ۲۱ سانتی متر است که در تلاش هستیم تا پایان سال این عدد به یک متر مربع نزدیک شود.

محمد جعفری مدیر تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفته: در طرحی که با عنوان میدان همدلی و با هدف توسعه، ایجاد، بهسازی و تبدیل به‌احسن کردن فضا‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای اجرا می‌شد، با تغییر رویکرد دولت و تأکید بر کیفیت و عدالت آموزشی، تحت عنوان میدان همدلی ادامه یافته و در آن اصل بر کیفیت‌بخشی از طریق توسعه فضا‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای با مشارکت مردم، مسئولان و تمامی ظرفیت‌های موجود است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت پای کار آمدن همه ظرفیت‌ها در این میدان خاطرنشان کرد: در این چارچوب، بخشی از اعتبارات توسط وزارت آموزش و پرورش و دولت تأمین شده و بخش دیگر باید از طریق خیران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی تأمین شود.

وی عنوان کرد: اگر سلامت دانش‌آموزان برای ما یک اولویت واقعی است، باید برای رسیدن به حداقل استاندارد یک مترمربع سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز تلاش همگانی صورت گیرد. در قالب تفاهم‌نامه «میدان همدلی»، احداث و بهسازی ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای برنامه‌ریزی شده که از جمله آنها می‌توان به زمین‌های چمن مصنوعی و کف‌پوش‌های روباز اشاره کرد.

جعفری اضافه کرد: این طرح ها همچنین شامل کلاس‌های درس تربیت‌بدنی (تیپ پنجم سالن‌های ورزشی بر اساس زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری آموزشی)، تکمیل سالن‌های ورزشی و تعمیر و بهسازی فضا‌های ورزشی و بهداشتی هستند. اعتبارات سهم وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ و مقرر شده است این فضا‌ها در چهار مرحله افتتاح شوند و به بهره‌برداری برسند