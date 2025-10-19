پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تامین شده که ۶.۶ میلیارد دلار از آن، ارز ترجیحی و ذخایر و مابقی از تالار مرکز مبادله بوده است.
علیرضا گچپز زاده در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طبق قانون بودجه امسال باید ۱۲ میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص بدهیم که تاکنون فراتر از بودجه حرکت کردهایم و به خاطر حساسیتهای بخش کشاورزی سعی کردیم ارز بیشتری تخصیص دهیم.