به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی تامین شده که ۶.۶ میلیارد دلار از آن، ارز ترجیحی و ذخایر و مابقی از تالار مرکز مبادله بوده است.

علیرضا گچ‌پز زاده در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طبق قانون بودجه امسال باید ۱۲ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی تخصیص بدهیم که تا‌کنون فراتر از بودجه حرکت کرده‌ایم و به خاطر حساسیت‌های بخش کشاورزی سعی کردیم ارز بیشتری تخصیص دهیم.