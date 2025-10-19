پخش زنده
فرماندار اردبیل گفت: یکی از اولویتهای اساسی در شهرستان اردبیل دوگانه سوز کردن نانواییها است و تا پایان مهر ماه ژنراتورها برای نانواییها خرید و ۵۰ درصد نانواییهای شهرستان اردبیل دوگانه سوز و به ژنراتور برق مجهز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اقتصادی استان که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، گفت: تسهیلات لازم هم برای دوگانه سوز کردن نانواییها در شهرستان اردبیل ارائه میشود و نیاز است بانکهای عامل در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: در جنگ ۱۲روزه، ۱۲ نانوایی شهرستان به صورت شبانه روز و ۱۵ ایستگاه عرضه نان دایر شد تا دسترسی مردم به نان راحت باشد.
فرماندار اردبیل بیان کرد: مصرف مرغ در شهرستان روزانه حدود ۶۰ تن بود که در جنگ ۱۲ روزه با توجه به تقاضای زیاد و حضور گردشگران این امر سه برابر شد تا دسترسی مردم و گردشگران به مرغ راحت باشد.
قلندری افزود: در جنگ ۱۲ روزه حضور و نظارت در بازار و مراکز عرضه کالا در شهرستان به طور مستمر انجام شد و کالاهای ضروری بیش از حد نیاز تامین شد تا مردم دغدغهای نداشته باشند.