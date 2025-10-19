پخش زنده
سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از تعمیر شکستگی لوله ۲۰۰ میلیمتری آب آشامیدنی در منطقه ۲۵۰ دستگاه بلوار بهشتی این شهر و جلوگیری از هدررفت آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: با اطلاع از حادثه شکستگی لوله ۲۰۰ میلیمتری انتقال آب در منطقه ۲۵۰ دستگاه بلوار بهشتی، نیروهای تلاشگر آبفا پس از دریافت مجوزهای لازم از ادارات مربوطه مانند شهرداری و دیگر ارگانها و تهیه تجهیزات و لوازم نسبت به تعمیر و مرمت خط لوله و آزبست قدیمی اقدام کردند.
وی افزود: پس از حفاری محل شکستگی و خاکبرداری، تخلیه و پاکسازی خط آسیب دیده، عملیات تعمیر با رعایت اصول ایمنی و بدن حادثه انجام شد.
تنگسیری اظهار داشت: پساز انجام تعمیرات، توزیع آب در منطقه ۲۵۰ دستگاه به حالت عادی بر گشت و مشکل مرتفع گردید و توان خود را جهت بروز رسانی تعمیرات شبکه به کار بستهایم.
سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی در پایان از شهروندان درخواست داشت بهمحض اطلاع از هر گونه حادثه در انشعاب ها، شبکه توزیع و خطوط انتقال با سامانه ارتباطی مردم به شماره ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس و در صورت قطع آب مانند همیشه با صبر و بردباری ما را در انجام وظایف همراهی نمایند تا بتوان در اسرع وقت مشکل را مرتفع کرد.