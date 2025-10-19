به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در دیدار با فرمانده و کارکنان گروه موشکی ۸۴۰ شهید کبریایی گفت: این سازمان از بدو تشکیل تاکنون، پرچم‌دار ایمان، معرفت و روحیه جهادی در نیرو‌های مسلح بوده و در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پس از آن، در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها قرار داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزود: امروز جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است، اما نقش نیرو‌های عقیدتی سیاسی در ارتش از اهمیت دوچندان برخوردار است، زیرا آنان با آگاهی‌بخشی، روشنگری و ترویج اخلاق اسلامی، به مقابله با جنگ نرم دشمن و شبهات فکری می‌پردازند.

وی با تمجید از نقش مهم ارتش و سپاه در تامین و تقویت امنیت گفت: شهدایی مانند صیادشیرازی و دیگر شهدا از شخصیت‌هایی دلباخته کشور و نظام بودند که در سایه عقیدتی سیاسی و نظام جمهوری اسلامی رشد کردند و لایق شهادت شدند.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ مهر ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) تأسیس شد و مأموریت آن تعمیق بینش اسلامی، ارتقای آگاهی سیاسی و تقویت روحیه معنوی در میان کارکنان ارتش است.