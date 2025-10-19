به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مجتبی علیرضاپور مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر گفت: در پی تحلیل عملکرد شبکه سراسری در تابستان امسال و با هدف رفع تنگناهای فنی و بهبود شاخص قابلیت اطمینان، دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر فهرست طرح‌های اولویت‌دار بهره‌برداری شبکه انتقال و فوق‌توزیع را برای سال ۱۴۰۵ تدوین و به شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور ابلاغ کرد.

وی توضیح داد: این طرح‌ها در قالب پنج محور اصلی طراحی شده‌اند که عبارتند از؛

اصلاح و بهینه‌سازی شبکه انتقال و فوق‌توزیع؛

اجرای ۱۹۸ طرح‌ با تمرکز بر تعویض تجهیزات فرسوده، بازسازی خطوط و پست‌ها، اصلاح آرایش شبکه و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل و حفاظت، با برآورد اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال.

نگهداری و تعمیرات اساسی خطوط و ایستگاه‌های حیاتی؛

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت کشور از جمله خطوط زیاران–بیشه، عباسپور–امیدیه، شهید رجایی–گیلان، پونل–خلخال و جناح–بندرعباس، به‌منظور کاهش خروج‌های ناخواسته و افزایش قابلیت اطمینان شبکه.

تکمیل رویت‌پذیری فیدرهای خازنی و مصرف داخلی پست‌ها؛

نصب و تکمیل بیش از ۹۰۰ کنتور هوشمند در پست‌های اصلی و فیدرهای خازنی به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد ریال برای پایش دقیق انرژی و کنترل بار در استان‌های تهران، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان.

اجرای مرحله دوم کنترل‌پذیری ترانسفورماتورهای فوق‌توزیع؛

کنترل‌پذیری ۶۷۰ دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر ۱٬۹۱۵ میلیارد ریال در ۱۷ شرکت برق منطقه‌ای کشور، با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و مدیریت بهینه توان در شرایط اضطراری.

بازسازی ترانسفورماتورهای معیوب انتقال و فوق‌توزیع

بازسازی ۱۸ دستگاه ترانسفورماتور معیوب به ارزش ۴٬۸۰۰ میلیون ریال برای استفاده مجدد در مواقع بحرانی، به‌ویژه در استان‌های تهران، خوزستان، فارس، آذربایجان و کرمان.

علیرضاپور تصریح کرد: بر پایه این برنامه، در مجموع بیش از ۳٬۵۰۰ تجهیز کلیدی شبکه اعم از پست‌ها، خطوط، ترانسفورماتورها، خازن‌ها و تجهیزات کنترلی مورد بازسازی، بهینه‌سازی یا ارتقا قرار خواهند گرفت.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها با تکیه بر منابع داخلی توانیر و همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای، به‌عنوان جایگزینی کم‌هزینه اما پربازده برای توسعه خطوط جدید، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه سراسری و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در تابستان ۱۴۰۵ خواهد داشت.

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر تاکید کرد: این طرح‌ها در چارچوب برنامه ملی عبور ایمن از اوج بار ۱۴۰۵ اجرا می‌شوند و تکمیل به‌موقع آنها، توان پشتیبانی فنی شبکه برق کشور را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.