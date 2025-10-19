خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جلال یوسفی» مدیر جهاد کشاورزی دهلران اظهار داشت: این گلخانه با مساحت هفت‌هزار مترمربع و با هدف افزایش بهره‌وری منابع آبی و تولید محصولات خارج از فصل احداث شده است. به گزارش؛ «جلال یوسفی» مدیر جهاد کشاورزی دهلران اظهار داشت: این گلخانه با مساحت هفت‌هزار مترمربع و با هدف افزایش بهره‌وری منابع آبی و تولید محصولات خارج از فصل احداث شده است.

وی افزود: اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق گرمسیری استان به‌شمار می‌رود.

یوسفی با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی عنوان کرد: توسعه گلخانه‌ها از محور‌های اصلی کشاورزی نوین است و نقش مهمی در افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران تصریح کرد: این گلخانه با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دو سالن به کشت خیار اختصاص دارد و پیش‌بینی می‌شود طی پنج ماه آینده بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن محصول از آن برداشت شود.