بهرهبرداری از گلخانه صنعتی صیفیجات در دشتعباس
مدیر جهاد کشاورزی دهلران گفت: نخستین گلخانه صنعتی تولید صیفیجات در دشتعباس دهلران به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «جلال یوسفی» مدیر جهاد کشاورزی دهلران اظهار داشت: این گلخانه با مساحت هفتهزار مترمربع و با هدف افزایش بهرهوری منابع آبی و تولید محصولات خارج از فصل احداث شده است.
وی افزود: اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق گرمسیری استان بهشمار میرود.
یوسفی با اشاره به حمایت از سرمایهگذاران در بخش کشاورزی عنوان کرد: توسعه گلخانهها از محورهای اصلی کشاورزی نوین است و نقش مهمی در افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران تصریح کرد: این گلخانه با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دو سالن به کشت خیار اختصاص دارد و پیشبینی میشود طی پنج ماه آینده بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن محصول از آن برداشت شود.