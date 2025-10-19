مدیر منطقه یک شهرداری شهرکرد گفت: طرح تعریض خیابان بوعلی سینا ادامه دارد و تاکنون ۳۰ پلاک به مساحت۳ هزار و ۹۰ مترمربع تخریب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهنام باقری گفت: روز گذشته سی‌امین ملک به مساحت ۹۰ مترمربع تخریب و معوض آن به مالک پرداخت شده است.

وی افزود: مجموعاً ۴۸ پلاک با مساحت ۴هزار و ۵۰۰ مترمربع در این مسیر وجود دارد که شهرداری شهرکرد تاکنون ۲۹ پلاک به مساحت ۳ هزار مترمربع را با ۱۵۵ میلیارد تومان هزینه تخریب کرده است.

باقری گفت: این طرح با هدف بهبود ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در حال انجام است و با رعایت حقوق مالکین و پرداخت معوض، روند پیشرفت به صورت منظم ادامه دارد.

وی گفت: طرح تعریض خیابان بوعلی سینا جزو برنامه‌های اولویت‌دار شهر است و تمامی مراحل اجرایی با دقت و نظارت کامل انجام می‌شود.