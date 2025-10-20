خوشنویسی در معماری اسلامی اصفهان

هنر خوشنویسی پس از اسلام نقش بارز و ارزشمندی در معماری داشته است. یکی از بارزترین نمونههای خوشنویسی در معماری ایرانی، استفاده از کتیبههای خوشنویسی روی گنبدها و دیوارهای مسجدها، مقبرهها، کتابخانهها، حمامها و بازارها هم دارای آثاری از شاهکارهای خوشنویسی هستند که با اصیلترین نمونهها در کتابها و طومارها رقابت میکنند در میان شهرهای ایران، اصفهان، یکی از شهرهایی است که غنیترین آثار معماری و همچنین آرامگاه میرعماد حسنی بزرگترین خوشنویس خط نستعلیق را در خود جاداده است. در عکسهایی از مسجد جامع عتیق، مسجد جامع عباسی، مسجد آقا نور، مسجد کرمانی، مسجد حکیم، مسجد سید، مسجد صفا، مسجد رکنالملک، تکیه میرفندرسکی، امامزاده درب امام و مقبره میرعماد، بخشهایی از تلفیق هنر خوشنویسی و معماری را میبینید.
عکاس :آزاده عزیزیان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ - ۰۸:۳۸