طرح شهید طوقانی به‌صورت پایلوت در کاشان برای توسعه فرهنگ ورزش‌های باستانی و اشاعه فرهنگ پهلوانی بین دانش‌آموزان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در آیین افتتاحیه طرح شهید طوقانی گفت: این طرح به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم در ترویج ورزش باستانی در سطح کشور و به‌صورت پایلوت در شهرستان کاشان راه‌اندازی شده است و با هدف ارتقای فرهنگ ورزش‌های سنتی و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در نسل‌های جدید اجرا می‌شود.

علیرضا عابدی، افزود: ورزش زورخانه‌ای مروج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی است و در این طرح سه ساحت از سند تحول بنیادین (اعتقادی، زیستی و بدنی و زیباشناسی) مورد توجه قرار گرفته است.

وی هدف والای طرح را توسعه فرهنگ ورزش تربیتی، آشنایی دانش‌آموزان با ورزش باستانی و اشاعه فرهنگ پهلوانی برشمرد و گفت: این برنامه برگرفته از رشادت‌های شهید والامقام پهلوان سعید طوقانی است.

در این مراسم مزار شهید طوقانی با حضور ورزشکاران و مسئولان با گلاب ناب کاشان شست‌وشو و عطر افشانی شد.

شهید پهلوان سعید طوقانی، از فعالان ورزش باستانی بودکه در پاییز ۱۳۶۳ در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید و پیکرش پس از ۱۴ سال به میهن بازگردانده شد.