خراسان رضوی، عنوان قهرمانی المپیاد استعداد‌های برتر کبدی دختران کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، در دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی کشور که به میزبانی اردبیل برگزار شد، خراسان رضوی با نتیجه ۳۳ _ ۳۱ تهران را شکست داد و قهرمان شد.

در این مسابقات تهران عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم‌های گلستان و البرز هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی دختر کشور با حضور ۲۴ تیم به میزبانی استان اردبیل در سالن ورزشی حسین رضازاده برگزار شد.