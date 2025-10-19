به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی درجلسه بررسی طرح‌های بازآفرینی شهری گفت: بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری بوده که با اعلام شرکت بازآفرینی شهری کشور پیشرفت فیزیکی و ریالی بالغ بر ۱۱۴ درصد دارد و جزو استان‌های برتر در زمینه جذب اعتبار و اجرای طرح‌های موثر در محلات هدف شهر‌های استان است.

پیمان آرامون افزود: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیا و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای برنامه اجرایی مصوب استان، ۸ طرح در یک سال گذشته اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: شروع عملیات اجرایی تکمیل و احداث چهار باب مدرسه با زیربنای ۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در شهر‌های ارومیه، خوی، مهاباد و سردشت، احداث ۲ باب مرکز جامع سلامت در شهر‌های میاندوآب و ارومیه، احداث یک باب سالن ورزشی سرپوشیده در بوکان، احداث کتاب خانه مهاباد از اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیرکل راه شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهارداشت: همچنین تخصیص هزار و ۹۸۰ تن قیر رایگان به شهرداری‌های شهر‌های ارومیه، بوکان، سلماس، خوی، تکاب و سردشت از جمله اقدامات صورت گرفته این اداره کل می‌باشد.

آرامون بیان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها موجب ارتقای سطح کمی و کیفی محلات ناکارآمد و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به اهالی محلات مربوطه می‌شود.