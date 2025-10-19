به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور گفت: این طرح در کشور راه اندازی و کمیسیون آن تشکیل شده است و برای اولین بار به صورت منسجم، با حضور اولیا، دانش آموزان و معلمان دراصفهان برگزار شد.

حمیدرضا خان محمدی افزود: با اجرای این طرح هدف و ماموریت نهایی مدرسه سازی که مدرسه یاری و پرورش دانش آموزان موفق و آینده ساز است محقق می‌شود.

عباس صادقی خیر مدرسه ساز و مسوول برگزاری این طرح در برخوار نیزگفت: مدرسه یاری مهمتر از مدرسه سازی است و حس در کنار دانش آموزان بودن و ارتباط معنوی خیر با مدرسه غیر قابل توصیف است.

در این همایش زنگ مدرسه یاری و مدرسه داری نواخته و از ۴۰۰ دانش آموز و ۶۰ معلم ۴ مدرسه روستای علی آباد ملا علی برخوار تجلیل شد.