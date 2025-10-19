پخش زنده
نماد معاملاتی ۶ محصول کاتد مس، شمش روی، میلگرد، گندله سنگ آهن، خودرو و قیر به منظور آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران از امروز بر تابلوی بازار مالی بورس کالا ثبت و از فردا دوشنبه ۲۸ مهر ماه معاملات آنها آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه در این باره گفت: چشمانداز گواهی سپرده کاتد مس، در صورت تداوم حمایت سیاستگذاران و فراهمآوری زیرساختهای لازم، بسیار روشن است.
همچنین در بلندمدت، میتوان انتظار داشت ایران به مرجع قیمتگذاری منطقهای برای فلز مس تبدیل شود. انگیزهی سرمایهگذاران بینالمللی برای مشارکت در بازار مس ایران را افزایش میدهد و ابزاری کارامد برای تسهیل تأمین مالی پروژههای معدنی است.
فلاحجوشقانی اضافه کرد: ورود گواهی سپرده کاتد مس به بورس کالا، نه تنها یک اقدام عملیاتی قابل توجه، بلکه یک تحول استراتژیک در توسعهی بازارهای مالی، کالایی و صنایع کشور است. موفقیت این الگو میتواند مسیر را برای عرضهی سایر فلزات و کالاهای استراتژیک در چارچوبی مشابه، هموار کند.