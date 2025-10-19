به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت صبح امروز در دومین جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: تعهد اشتغال شهرستان در سال جاری یک هزار و ۵۲ نفر است که از این تعداد در نیمه نخست سال جرای برای ۴۰۵ نفر زمینه اشتغال در زمینه‌های خدماتی. صنعتی و کشاورزی فراهم شده است.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: در سال گذشته شهرستان پلدشت در زمینه ایجاد اشتغال رتبه سوم استان را کسب کرده بود .

وی گفت: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان پلدشت یک هزار ۱۳۳ نفر بود که برای یک هزار ۳۲۴ نفر شغل ایجاد شده بود.