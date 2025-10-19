پخش زنده
یکی از برنامههای شاخص این فصل رادیو نمایش، سریال نمایشی «اهل محل» است که علاوه بر رادیو نمایش، از رادیو تهران نیز پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه با نگاهی طنز به روابط اهالی یکی از محلههای خیالی نمادین و اصیل تهران میپردازد که اهالیاش با وجود اختلافنظرها و تفاوتها، همچون یک خانواده در کنار هم زندگی میکنند.
آقای مجید حیدری، نویسنده و سرپرست نویسندگان این مجموعه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره شکل گیری این مجموعه گفت: مجموعه اهل محل به پیشنهاد آقای دکتر سوهانی مدیر شبکه رادیویی نمایش شکل گرفت، قرار شد که یک کار محلی داشته باشیم و در محله بگذرد و محله هم خیلی در اجتماع شهری در زندگی مردم تعیین کننده است، یک بخشی از زندگی مردم در محله میگذرد، محله در زندگی مردم خیلی نقش دارد و بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم که یک بخش کوچکی از شهر یا محله را در نظر بگیریم و با قصههایی که در هر محله امکان دارد اتفاق بیفتد مجموعه را با حال و هوای طنز و شاد و مفرح به پیش ببریم.
حیدری ادامه داد: سعی کردیم که شخصیتها کسانی باشند که در عالم واقعی هم در هر محلهای وجود داشته باشند، مثلا آقا جمال که میوه فروشی دارد در محله و آقا جلال که بنگاه معاملات ملکی دارد، اقا نعمت که زرگری دارد و شمسی خانم و دخترش که جزء اهالی محل هستند و.... اینها بازیگران ثابت ما هستند، حالا هر بار به تناسب قصه بازیگران مهمانی داریم و بعدا هم شخصیتهای دیگری هم به مجموعه اضافه میشود و قصهها بر اساس اتفاقاتی که برای هر کدام از اهالی امکان دارد پیش بیاید جلو میرود.
وی افزود: معمولا مجموعههای طنز رادیو نمایش به خاطر استقبال مردم ادامه پیدا میکند و ما مجموعه کمتر از یکسال نداشتیم و در مناسبتهای مختلف ما قصهها را تغییر میدهیم، مثلا در ایام نوروز مجموعه به حال و هوای نوروزی به پیش میرود و همین طور مناسبتهای دیگر و اتفاقات هم اتفاقاتی است که برای مردم ملموس است و مردم در محلههای خود و در زندگی خود با آن درگیرند و در زندگی خود این قصهها را تجربه کرده اند.
حیدری درباره نحوه کار با گروه نویسندگان هم گفت: سالها است که در کنار هم هستیم و دوستان از نویسندگان خوب رادیو هستند که در رادیو بسیار فعال هستند و ما با هم همفکری میکنیم، قصهها را طراحی میکنیم، صحنه بندی میکنیم کارها را به نتیجه نهایی که رسیدیم دوستان نوشتن را شروع میکنند و متن نهایی را برای من ارسال میکنند، اگر روتوشی نیاز بود، رو توش نهایی را انجام میدهم و سپس آن را برای مراحل بعدی و ضبط ارسال میکنم، و من همیشه سعی میکنم که قبل از این که پخش مجموعه آغاز شود در شروع جلو بیفتم و همیشه سعی کردم که ۱۵ یا ۲۰ قسمت جلو باشم.
وی درباره آماده کردن متن گفت: بیشتر وقتی که با دوستان نویسنده میگذارم صرف پیدا کردن قصه میشود؛ قصه و طراحی قصه و پرداخت قصه خیلی مهم است و بیشترین وقت ما را میگیرد، تجربه ثابت کرده قصه وقتی قصه سر راست و خوبی باشد، نوشتن برای نویسندهای که تجربه دارد کار سختی نیست، بیشترین زمان را برای پیدا کردن قصههای خوب و مناسب صرف میکنیم و چون این کار یک کار طنزاست قصهها باید طوری انتخاب شوند که جای شوخی داشته باشند و فاخر هم باقی بماند.
حیدری، نویسنده و سرپرست نویسندگان مجموعه اهل محل در پایان گفت: سالهاست که کار طنز انجام میدهم ولی خیلی سخت است، چون یک مقدار خنداندن مردم سخت شده است و من دلم نمیخواهد که شنونده یا بیننده وقتی کار را میشنود یا میبیند دلزده شود و البته این را هم باید اضافه کنم که نوشتن نمایش رادیویی به مراتب سختتر از نوشتن برای صحنه است؛ چون ابزار ما در رادیو در مقایسه با صحنه و تصویر خیلی محدود است و قاعدتا کار ما در رادیو سختتر میشود و در رادیو فقط صدا و موسیقی و افکت و توان بازیگر را داریم که باید خلاقیت به خرج دهد.