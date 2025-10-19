به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه با نگاهی طنز به روابط اهالی یکی از محله‌های خیالی نمادین و اصیل تهران می‌پردازد که اهالی‌اش با وجود اختلاف‌نظر‌ها و تفاوت‌ها، همچون یک خانواده در کنار هم زندگی می‌کنند.

­آقای مجید حیدری­­، نویسنده و سرپرست نویسندگان این مجموعه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره شکل گیری این مجموعه گفت: مجموعه اهل محل به پیشنهاد آقای دکتر سوهانی مدیر شبکه رادیویی نمایش شکل گرفت، قرار شد که یک کار محلی داشته باشیم و در محله بگذرد و محله هم خیلی در اجتماع شهری در زندگی مردم تعیین کننده است، یک بخشی از زندگی مردم در محله می‌گذرد، محله در زندگی مردم خیلی نقش دارد و بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم که یک بخش کوچکی از شهر یا محله را در نظر بگیریم و با قصه‌هایی که در هر محله امکان دارد اتفاق بیفتد مجموعه را با حال و هوای طنز و شاد و مفرح به پیش ببریم.

حیدری ادامه داد: سعی کردیم که شخصیت‌ها کسانی باشند که در عالم واقعی هم در هر محله‌ای وجود داشته باشند، ­ مثلا آقا جمال که میوه فروشی دارد در محله و آقا جلال­ که بنگاه معاملات ملکی دارد، اقا نعمت که زرگری دارد و شمسی خانم و دخترش که جزء­ اهالی محل هستند و­­.... اینها بازیگران ثابت ما هستند، حالا هر بار­ به تناسب قصه بازیگران مهمانی داریم و بعدا هم شخصیت‌های دیگری­ هم به مجموعه اضافه می‌شود و قصه‌ها بر اساس اتفاقاتی که برای هر کدام از اهالی امکان دارد پیش بیاید جلو می‌رود.

وی افزود: معمولا مجموعه‌های طنز رادیو نمایش به خاطر استقبال مردم ادامه پیدا می‌کند و ما مجموعه کمتر از یکسال نداشتیم­ و در مناسبت‌های مختلف ما قصه‌ها را تغییر می‌دهیم، مثلا در ایام نوروز مجموعه به حال و هوای نوروزی به پیش می‌رود و همین طور مناسبت‌های دیگر و اتفاقات هم اتفاقاتی است که برای مردم ملموس است و مردم در محله‌های خود و در زندگی­ خود با آن درگیرند و در زندگی خود این قصه‌ها را تجربه کرده اند.

حیدری درباره نحوه کار با گروه نویسندگان هم گفت: سال‌ها است که در کنار هم هستیم و دوستان از نویسندگان خوب رادیو هستند که­ در رادیو بسیار فعال هستند و ما با هم همفکری می‌کنیم، قصه‌ها را طراحی می‌کنیم­، صحنه بندی می‌کنیم کار‌ها را به نتیجه نهایی که رسیدیم دوستان نوشتن را شروع می‌کنند و متن نهایی را برای من ارسال می‌کنند،­ اگر روتوشی نیاز بود، رو توش نهایی را انجام می‌دهم و سپس آن را برای مراحل بعدی و ضبط ارسال می‌کنم، و من همیشه سعی می‌کنم که قبل از این که پخش مجموعه آغاز شود در شروع جلو بیفتم و همیشه سعی کردم که ۱۵ یا ۲۰ قسمت­ جلو باشم.

وی درباره آماده کردن متن گفت: بیشتر وقتی که با دوستان نویسنده می‌گذارم صرف پیدا کردن قصه می‌شود؛ قصه و طراحی قصه و پرداخت قصه خیلی مهم است و بیشترین وقت ما را می‌گیرد، تجربه ثابت کرده­ قصه وقتی قصه سر راست و خوبی باشد، نوشتن برای نویسنده‌ای که تجربه دارد کار سختی نیست، بیشترین زمان را برای پیدا کردن قصه‌های خوب و مناسب صرف می‌کنیم و چون این کار یک کار طنزاست­ قصه‌ها باید طوری انتخاب شوند که­ جای شوخی داشته باشند و فاخر هم باقی بماند.

حیدری، نویسنده و سرپرست نویسندگان مجموعه اهل محل در پایان گفت: سالهاست که کار طنز انجام می‌دهم ولی خیلی سخت است، چون یک مقدار خنداندن مردم سخت شده است و من دلم نمی‌خواهد که شنونده یا بیننده­ وقتی کار را می‌شنود یا می‌بیند دلزده شود­ و البته این را هم باید اضافه کنم که نوشتن نمایش رادیویی به مراتب سخت‌تر از نوشتن برای صحنه است؛ چون ­­ابزار ما در رادیو در مقایسه با صحنه و تصویر خیلی محدود است و قاعدتا کار ما در رادیو سخت‌تر می‌شود و در رادیو فقط صدا­ و موسیقی و افکت و توان بازیگر را داریم که­­ باید خلاقیت به خرج دهد.

