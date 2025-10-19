پخش زنده
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه ایران «ادعای بازگشت خودکار تحریمها (اسنپبک) را به رسمیت نمیشناسد»، گفت آثار تحریمها واقعی و قابل مدیریت است، اما نباید اغراق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حمید قنبری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود در همایش «اکوبیمه»، به بررسی آثار تحریمها و موضوع «اسنپبک» پرداخت و با صراحت اعلام کرد که ایران «اسنپبک ادعایی» را به رسمیت نمیشناسد.
وی اظهار کرد: گرچه در گذشته برخی گمان میکردند قطعنامهها و تحریمها بیاثرند، تجربه سالهای اخیر نشان داده آثار تحریم واقعی است و از این رو سیاست رسمی کشور بهسمت «مقابله فعال و مذاکره برای رفع آثار» تغییر کرده است.
تلاش شده راههای کاهش آثار تحریم بر تجارت و زندگی مردم پیدا و اجرا شود
این مقام مسئول ضمن اشاره به تغییر رویکرد دستگاه دیپلماسی نسبت به تحریمها، تصریح کرد: تلاش شده راههای «دور زدن» یا کاهش آثار تحریم بر تجارت و زندگی مردم پیدا و اجرا شود؛ اما در عین حال لازم است درباره شدت اثر تحریمها واقعبین بود و از اغراق پرهیز کرد. استمرار سیاست داخلیِ مقتدر و اقتصاد مقاوم میتواند موقعیت ایران را در میز مذاکرات تقویت کند و از دادن امتیازات بیش از حد جلوگیری کند.
معاون وزیر خارجه به سازوکار حقوقی «اسنپبک» اشاره و خاطرنشان کرد: بازگرداندن خودکار تحریمها صرفاً از طریق تصمیم شورای امنیت میتواند معنا پیدا کند و باید در عرصه حقوقی این موارد را پیگیری کرد؛ با این حال او خاطرنشان ساخت که حتی اگر بحثهای حقوقی را کنار بگذاریم، ساختار تجارت و شیوه انجام مراودات بینالمللی ایران اکنون متفاوت است و تحریمها دیگر آن اثری را که در گذشته داشتند بهسادگی نخواهند گذاشت.
نباید در مورد آثار تحریم اغراق کنیم؛ واقعبینی و مدیریت ریسک لازم است
قنبری همچنین به «هراسافکنی» رسانهای و روانی اشاره کرده و آن را یکی از هدفهای طرف مقابل خواند و گفت: ایجاد فضای ترس در بازارها و میان فعالان اقتصادی خود بهتنهایی میتواند آثار واقعی بر اقتصاد بگذارد. بطور مثال در مواردی شرکتهایی، سالها غیرفعال شدهاند یا افراد در عمل از فعالیت اقتصادی بازداشته شدهاند، اما با تبلیغات رسانهای «تحریم» وضعیت را بزرگنمایی میکنند تا تأثیر روانی و اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
معاون وزیر امور خارجه این رفتار را نوعی تحریمِ «ابَررژیمی» خواند و خواستار شکست این سیاست هراسافکنی با اطلاعرسانی و مقاومت مدبرانه شد.
اگر اقتصاد داخل توانمند باشد، ایران در میز مذاکره دستِ برتر خواهد داشت
قنبری در بخش دیگری از صحبتهای خود بر دو محور مهم تاکید و تصریح کرد: نخست، لزوم «واقعبینی» در ارزیابی آثار تحریم و اجتناب از اغراق و همچنین ضرورت تقویت توان داخلی اقتصادی. باید تأکید کرد تا هنگام ورود به مذاکرات، طرف مقابل نتواند با استناد به آسیبپذیریهای داخلی ایران خواستار امتیازات بیش از حد شود. اگر اقتصاد داخل توانمند و شبکههای تجاری کشور در برابر شوکها مقاوم باشند، ایران در میز مذاکره دستِ برتر خواهد داشت و مجبور به دادن امتیازات فراوان نخواهد شد.
قنبری در پایان پیام خود را روشن و عملیاتی بیان و اظهار کرد: علاوه بر تلاش دیپلماتیک برای رفع یا کاهش تحریمها، ایران باید در داخل با «امیدآفرینی واقعی» و تقویت ظرفیتهای تولیدی، تجاری و مالی شرایطی فراهم کند که زندگی روزمره شهروندان و فعالیت کسبوکارها متوقف نشود؛ زیرا مذاکرات ممکن است سالها طول بکشد، اما زندگی مردم نباید معطل بماند. او از فعالان اقتصادی، رسانهها و نهادهای تخصصی خواست در کنار دستگاه دیپلماسی باشند تا «فضای هراسی» را بشکنند و توان داخلی را تقویت کنند.