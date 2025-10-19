پخش زنده
نشست بررسی ظرفیتهای همکاری تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و کشورهای آفریقایی در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست بررسی ظرفیتهای همکاری تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و کشورهای آفریقایی با حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی استان یزد در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
در این نشست، زمینههای توسعه همکاریهای اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری میان یزد و کشورهای آفریقایی مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده قاره آفریقا تأکید کردند: این قاره متشکل از ۵۵ کشور کوچک و بزرگ است و از پتانسیل بالایی برای گسترش مبادلات تجاری با ایران برخوردار است.
آفریقا با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از معادن جهان، بهویژه در حوزه طلا و الماس، فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش استخراج و صنایع معدنی فراهم کرده است. از سوی دیگر، ۸۰ درصد از محصولات این قاره کشاورزی است و تولیداتی همچون چای و قهوه میتواند در زمره کالاهای وارداتی به کشورمان قرار گیرد.
همچنین در این نشست تأکید شد که رشد اقتصادی آفریقا در سالهای اخیر از میانگین رشد جهانی بیشتر بوده است و این امر، موقعیت مناسبی را برای حضور فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در بازارهای آفریقایی فراهم میکند.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، سرمایهگذاری در معادن، کشت فراسرزمینی، دام و طیور، صادرات ماشینآلات و ادوات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از جمله زمینههای مهم همکاری میان دو طرف به شمار میرود.
برهمن، افزود: بسیاری از محصولات تولیدی استان یزد در حوزه صنعت ساختمان و مواد غذایی قابلیت صادرات به کشورهای آفریقایی را دارند و در مقابل، واردات مواد اولیه، محصولات کشاورزی و گوشت از این کشورها میتواند به تقویت مبادلات دوطرفه منجر شود.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای حضور فعالتر تجار یزدی در بازارهای آفریقایی و شناسایی فرصتهای مشترک اقتصادی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.