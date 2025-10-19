پخش زنده
۲۵۰ هزار دانش آموز استان البرز در المپیاد ورزشی درون مدرسهای در رشتههای مختلف با یکدیگر رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسهای در مدارس استان البرز اجرا شد و این المپیاد با هدف ارتقا تحرک و فعالیت بدنی و شور و نشاط در بین دانش آموزان در دورههای مختلف تحصیلی اجرا می شود.
۲۵۰ هزار دانش آموز استان البرز در این المپیاد در رشتههای مختلف ورزشی با توجه به امکانات موجود در سطح مدارس استان به رقابت خواهند پرداخت. در ادامه نفرات برتر این المپیاد به رقابتهای منطقهای، استان و در نهایت کشوری و بین المللی اعزام خواهند شد.