سردار رادان:
هیچ چالشی در حوزه امنیت در کشور وجود ندارد
فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ثبات امنیت عمومی در سراسر ایران گفت: امروز هیچ چالشی در حوزه امنیت وجود ندارد و نیروهای مسلح با تمام توان و نثار جان خود، پاسدار آرامش مردم هستند.
، سردار احمدرضا رادان امروز در حاشیه میزبانی از خانوادههای شهدای جنگ با رژیم صهیونیستی، با بیان اینکه شرایط امنیتی کشور در بهترین وضعیت خود قرار دارد، اظهار کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و فراجا با تقدیم خون خود، حافظ امنیت و آرامش این ملت شریف هستند.
وی با تاکید بر نقش همدلی و وفاق ملی در تحکیم امنیت عمومی، گفت: وفاق و همراهی مردم در کنار ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، عامل اصلی استمرار امنیت پایدار در سراسر کشور است.
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره عملکرد نهادهای انتظامی، از ضرورت نگاه منطقی و حفظ اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای حافظ امنیت سخن گفت و افزود: نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تهدید یا اقدام برهمزننده امنیت هستند و در صورت بروز خطا یا تهدید، پاسخی دندانشکنتر از گذشته خواهند داد.
سردار رادان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی و نظامی تأکید کرد: ثبات، آرامش و امنیت داخلی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر با همکاری مردم و دستگاههای مسئول با قدرت ادامه خواهد یافت.