آثار ۴۰ هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی در نمایشگاه خوشنویسی ایران من در یاسوج به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سراسر کشور نمایشگاه خوشنویسی ایران من در در نگارخانه باران اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گشایش یافت.

مسئول انجمن خوشنویسان استان گفت: در این نمایشگاه ۶۰ اثر از ۴۰ هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی در نگارخانه باران اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آماده بازدید هنرمندان وعلاقمندان است.

سید علی نقی کرامت افزود: این آثار در حوزه‌های حماسی، عرفانی و وطن دوستی طراحی و به نمایش گراشته شده و صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر وعصر‌ها هم ازساعت ۱۶ تا ۱۹ به مدت یک هفته به روی علاقه‌مندان باز است.

درخشان مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلام استان نیز انتشار و پرداختن به آثار هنرمندان در حوزه حماسی و وطن دوستی را از اهداف و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد وگفت: نظیر چنین نمایشگاهی در دیگر شهرستان‌های استان در روز‌های آینده برگزار می‌شود.