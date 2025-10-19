استاندار با اشاره به آمار نگران کننده کاهشهای نرخ باروری در استان افزود: این کاهش در استانی که کانون خانواده، اعتقادات مذهبی و پایبندی به ارزشهای انقلابی در آن بسیار پررنگتر است، زنگ خطری جدی برای همگان محسوب میشود و باید از تمامی ابزارهای موجود برای عبور از این شرایط استفاده کرد.
وی با بیان اینکه عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج رضایتبخش نیست، گفت: بانکهای صادرات، تجارت، کشاورزی و توسعه تعاون عملکرد مناسبی نسبت به ۶ ماهه سال گذشته نداشتند و در جلسه آینده باید روند پرداخت تسهیلات ازدواج این بانکها مثبت شود.
استاندار از عملکرد بانکهای ملت، ملی، پست بانک و صنعت و معدن قدردانی کرد و ادامه داد: تعلل و تأخیر در اجرای برنامه های اتخاذشده، اثرگذاری کلی آنها را کمرنگ میکند، اگرچه سیاستهای خوبی در حوزه جوانی جمعیت تصویب شده، اما ممکن است تأخیر در اجرا، اثر مطلوب خود را از دست بدهد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: همه دستگاهها مکلفند اقدامات و عملکرد خود را در این حوزه به مراجع ذیربط گزارش دهند.
استاندار با تاکید بر نقش رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در ایجاد انگیزه و ترغیب خانوادهها، جوانان و نخبگان به مشارکت فعال در امر جوانی جمعیت، گفت: برگزاری این جشنواره با محوریت خانواده، رسانه، نخبگان و دستگاههای اجرایی، فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی الگوهای موفق جمعیتی است که میتواند الگوسازی فرهنگی و رفتاری در استان را تقویت کند.
رحمانی همچنین از اجرای طرح رفاه کارت، ویژه خرید جهیزیه به زوج های جوان و اهداء جهیزیه به همت خیران خبر داد و گفت: همه ما باید تلاش کنیم زمینه ازدواج آسان و زود هنگام جوانان فراهم شود.
مشاور امور بانوان استانداری هم از برگزاری سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت ۲۰ آبان به صورت استانی و ۲۴ آبان ماه به صورت کشوری خبر داد و گفت: سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» به میزبانی مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ۲۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
شهلا محمد حسینی با اشاره به لزوم برنامهریزی برای برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان، اضافه کرد: این رویداد فرصتی برای شناسایی و تقدیر از خادمان و فعالان عرصه جوانی جمعیت، از خانوادههای نمونه گرفته تا خبرنگاران و نخبگان است.
وی از همه دستگاهها از جمله بانکها، صداوسیما، اداره مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن و دیگر نهادها خواست اطلاعات و گزارشهای مربوطه را حداکثر تا پایان هفته آینده ارائه دهند تا مقدمات برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مهم، مبتنی بر دادههای دقیق و شناسایی نقاط قوت و ضعف، فراهم شود.