استاندار در جلسه جوانی جمعیت با اشاره به موضوع مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایت از ازدواج و طرح جوانی جمعیت، گفت: ۹ هزار نفر در استان متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت هستند که تاکنون دو هزار و ۷۰۰ نفر زمین دریافت کردند و ۸۰۰ قطعه زمین آماده واگذاری است.

رحمانی با اشاره به مشکل زمین در طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان افزود: قرار است در این طرح ۹۰۰ هکتار زمین در مناطق روستایی به شهر الحاق شود که تاکنون کار ۱۰۰ هکتار آن نهایی شده است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تمام ابزارهای موجود برای جوان سازی جمعیت، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از این ابزارهای مهم، تسهیلات بانکی و تخصیص منابع مالی است که باید با جدیت و پیگیری بیشتر از سوی دستگاه‌های مربوطه، در اختیار جوانان و متقاضیان قرار گیرد.



