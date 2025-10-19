به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب در نشست برخط توجیهی مانور سراسری استقرار شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در اصفهان گفت: شبیه‌سازی شرایط بحران و ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب در تجهیز، اعزام و استقرار تجهیزات و نیرو‌های واکنش سریع به مناطق بحران‌زده از اهداف برگزاری این نشست است.

علیرضا جزء قاسمی با بیان اینکه این نشست با حضور شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های اصفهان، ایلام، کردستان، لرستان، کرمانشاه، همدان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان برگزار شد، افزود: در این مانور، نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌ها، فرایند‌ها و پاسخ‌گویی عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب در مواقع بحران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مانور فرصتی برای افزایش اعتماد عمومی و آگاهی بخشی به مردم درباره اقتدار و آمادگی شرکت‌های آب و فاضلاب در مواجهه با بحران‌ها محسوب می‌شود، گفت: از تمامی شرکت‌های آبفا انتظار می‌رود با تجهیزات کافی، نیرو‌های متخصص و برنامه‌ریزی دقیق در این مانور که روز‌های ۶ تا ۹ آبان در اصفهان برگزار می‌شود مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز در این نشست گفت: برگزاری این مانورموجب تبادل تجربیات بین واحد‌ها در فضای عملیاتی و زمینه‌ساز اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خواهد شد.

ناصر اکبری با بیان این‌که بیش از ۱۶۰۰ نفر از نیرو‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی از سراسر کشور در این مانور حضور خواهند داشت افزود: هفت کمیته تخصصی شامل فرماندهی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی، امنیت، اجرایی و HSE در خصوص برگزاری هر چه بهتر این مانور تشکیل شده است.