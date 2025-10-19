پخش زنده
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان از واگذاری ۴۵ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛علی کردعلیوندبا اشاره به اهمیت انرژی خورشیدی برای تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی گفت:مهرماه امسال ۴۵ هکتار زمین به سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی در استان واگذار شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:این زمین ها در مکانهای مشخصی برای نصب پنلهای خورشیدی در استان شناسایی شده و بهزودی با آغاز اجرای این طرح ها شاهد تولید انرژی پاک و پایدار در این مناطق خواهیم بود.
کردعلیوند با اشاره به توسعه ی زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر در کشور و استان لرستان گفت:پیشبینی میشود با تکمیل این طرح ها لرستان به یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل شود.
وی از حمایتهای لازم برای تسهیل در روند اجرایی این طرحها خبر داد و گفت:همه ی دستگاههای مرتبط با این طرح ها همکاریهای لازم را خواهند داشت تا فرایند واگذاری اراضی و اجرای طرحهای انرژی خورشیدی با سرعت و کارایی بیشتر پیش برود.