رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال نخستین سکوی بخش خصوصی به سامانههای الکترونیک ثبت معاملات ملکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیک در حوزه ثبت، گفت: اتصال نخستین سکوی بخش خصوصی به سامانههای الکترونیک سازمان ثبت بهصورت آزمایشی آغاز شده است و بهزودی مردم میتوانند از طریق این سکو، خدمات مرتبط با ثبت رسمی معاملات ملکی را بهصورت غیرحضوری دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این اقدام در راستای سیاستهای تحولی قوه قضاییه و با هدف تسهیل در خدمترسانی به مردم، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و کاهش دعاوی ملکی انجام میشود.
رشد ۵۰ درصدی صدور اسناد مالکیت در کرمان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستاوردهای استان کرمان در حوزه ثبت، گفت: در ششماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۵۰ درصدی در صدور اسناد مالکیت بودهایم. استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور با ۱۷ میلیون هکتار اراضی ملی، تاکنون حدنگاری تمامی عرصههای ملی را به پایان رسانده و ۶۰ درصد اراضی کشاورزی نیز حدنگاری شده است.
بابایی افزود: اجرای کامل طرح کاداستر در کرمان نقشی اساسی در کاهش اختلافات ملکی، تثبیت مالکیتها و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و دولتی داشته است.
آغاز عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی ثبت در کرمان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهای عمرانی سازمان ثبت در استان کرمان، گفت: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان، شش پروژه عمرانی در دستور کار قرار گرفت که سه پروژه از آنها در جنوب استان تعریف شده است. این پروژهها تا هفته قوه قضاییه سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این طرحها شامل احداث ساختمانهای جدید ادارات ثبت اسناد و املاک، نوسازی فضاهای ثبتی و توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیک در استان است.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی؛ نقطه عطفی در کاهش دعاوی ملکی
بابایی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: بخش قابل توجهی از ورودی پروندهها به دستگاه قضایی مربوط به دعاوی ملکی است. اجرای این قانون با حمایت مقام معظم رهبری تصویب و هم اکنون با مدیریت شورای راهبری زیر نظر معاون اول قوه قضاییه بهصورت جدی دنبال میشود.
وی افزود:تاکنون ۶۰ جلسه شورای راهبری برگزار و بیش از ۳۰۰ مصوبه اجرایی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بستر اجرای این قانون، بیش از هفت میلیون سند سبزرنگ رسمی صادر شده که این رقم نشاندهنده گام بزرگی در مسیر شفافسازی و تثبیت مالکیتهاست.
درخواست از رسانهها برای ترویج فرهنگ ثبت رسمی
بابایی با اشاره به نقش آگاهیبخشی رسانهها، گفت: از اصحاب رسانه میخواهم با اطلاعرسانی گستردهتر، مردم را نسبت به مزایای ثبت رسمی معاملات و آثار مثبت اجرای قانون الزام آگاه کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکلگیری فرهنگ و ادبیات جدیدی در نهادینهسازی ثبت رسمی در کشور هستیم.
وی افزود: حضور نمایندگان جهادی و ولایتمدار منطقه در مجلس شورای اسلامی میتواند در پیشبرد خدمات ثبتی و تحقق اهداف ملی در حوزه مالکیت رسمی نقش مؤثری داشته باشد.
قدردانی از اقدامات ثبتی در استان کرمان
حجتالاسلام سعیدی با اشاره به سیاستهای عدالتمحور قوه قضاییه گفت: با همافزایی و همدلی نهادهای مختلف، شاهد توسعه قضایی و اجتماعی در استان کرمان هستیم. اگر تلاشهای جهادی مدیرکل و کارکنان ثبت استان نبود، امروز این پیشرفتها در تثبیت مالکیتها و کاهش دعاوی محقق نمیشد.
همچنین فرماندار جیرفت با قدردانی از اجرای طرح حدنگاری، آن را عامل مهمی در کاهش اختلافات مردمی دانست و خواستار ایجاد اداره ثبت جدید در شهرستان جیرفت بهدلیل حجم بالای مراجعات شد.
در پایان، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی حضور رئیس سازمان ثبت در این شهرستان را فرصتی ارزشمند برای توسعه خدمات و رفع مشکلات ثبتی در جنوب استان عنوان کرد.