مدیر کل بیمه سلامت خوزستان از پرداخت پاداش هزار و ۱۰۰ میلیون ریالی به اهداکنندگان کلیه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا رضایی با بیان اینکه بیمه سلامت با ۳ هزار موسسه درمانی استان قرارداد دارد، اظهار کرد: در سالجاری بیش از ١٧ هزار میلیارد ریال به موسسههای طرف قرارداد با این بیمه پرداخت شده است، ولیکن هنوز معادل این مبلغ، موسسات دانشگاهی مطالبات پرداخت نشده دارند.
وی افزود: در مجموع حدود ۲ میلیون ۴٠٠ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد به صورت رایگان و بدون پرداخت ریالی، از خدمات این بیمه بهرهمند هستند.
رضایی به گروههای زیر پوشش بیمه سلامت استان اشاره کرد و ادامه داد: بیش از یک میلیون ۴٠٠ هزار نفر از روستاییان، ٢۵٠ هزار نفر از کارکنان دولت و بازنشستگان و خانوادههای آنها، ۵٠٠ هزار نفر از دهکهای پائین درآمدی و مابقی دارای دفترچه الکترونیک سلامت ایرانیان و سایر اقشار هستند.
مدیر کل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه درمان در استان پرداخت شد، به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره و اضافه کرد: با ۱۰ مرکز شامل ۵ مرکز دولتی دانشگاهی، ۳ بیمارستان خصوصی، جهاد دانشگاهی و ۲ مرکز جراحیهای محدود قرارداد داریم.
وی میگوید: تاکنون ۴ هزار و ۳۷۸ زوج نابارور در استان نشان دار شدهاند و در سالجاری بیش از ۱۲ میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.
به گفته رضایی؛ در زمینه درمان بیماران خاص و سخت درمان نیز بیش از ۶۷ هزار نفر در استان نشان دار شده و از خدمات بیمهای برخوردارند.
رضایی گفت: ۱۳۱ گروه بیماری تحت ردیف بیماریهای خاص و سخت درمان هستند که تعداد ۶۷ بیماری دارای بسته خدمتی هستند و خدمات خود را طبق ضوابط بیمهای دریافت میکنند و ۶۴ بیماری فاقد بسته خدمتی بوده و هزینه درمان آنها از طریق صندوق بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت میشود.
وی تعداد خدمات تعریف شده برای این قشر از بیماران را ۵۰۶۲ خدمت عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال قبل تا کنون ۳۵۷ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیر کل بیمه سلامت استان از پرداخت پاداش به اهدا کنندگان کلیه خبرداد و گفت: میزان این پاداش در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳۳ میلیون ریال بود که این رقم در سالجاری به ۱۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است و تا کنون به مبلغ بیش از ۵۴ میلیارد ریال به عنوان پاداش به اهدا کنندگان کلیه در خوزستان پرداخت شده است.
رضایی افزود: این رقم با هماهنگی با انجمن کلیه استان و به حساب شخص اهداکننده واریز میشود.
وی عنوان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران از اول مهر ماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد و مأموریت یافت برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهرهمندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم کند.
این سازمان در حال حاضر با اولویت قراردادن موضوعاتی مثل حمایت از قانون جوانی جمعی و حمایت از خانواده، حمایت از بیماران خاص و سخت درمان، اجرای برنامه پزشک خانواده و پوشش بیمهای همگانی و عادلانه و اجرای برنامههای مختلف در راستای پیشگیری، فعالیت میکند.
سوم آبان سالروز تصویب قانون بیمه همگانی است و به همین مناسبت از ۳ آبان تا ۹ آبان ماه با عنوان هفته بیمه سلامت نامگذاری شده است.