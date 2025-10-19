سردار سلیمانی: ملت ایران ، پرچمدار فرهنگ مقاومت
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مقاومت به یک «فرهنگ جدید جهانی» تبدیل شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اجلاسیه بینالمللی شهیدان راه قدس در شیراز با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، از جمله شهیده معصومه کرباسی و شهید رضا عواضه گفت: این اجلاس برای بزرگداشت شهدای عزیز جبهه مقاومت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا برگزار شده است.
سردار غلامرضا سلیمانی با اشاره به ویژگیهای استان فارس و نقش شیراز در جبهه مقاومت افزود: شیراز امتیازات فراوان و خاصی دارد و افتخار بزرگی که باید به آن اشاره کرد، این است که اولین شهید جبهه مقاومت ایران از شیراز بوده است.
وی با بیان اینکه دستاوردهای جبهه مقاومت و فرهنگ مقاومت از مهمترین مسائل عصر حاضر است، اظهار داشت: ملت ایران پرچمدار فرهنگ مقاومت است و این فرهنگ برخاسته از انقلاب اسلامی و مجاهدتهای شهیدان بزرگ، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، در جهان اسلام گسترش یافته است.
سلیمانی ادامه داد: ملت ایران در طول ۴۶ سال گذشته در مقابل قدرتهای بزرگ جهانی، آمریکا، صهیونیستها و برخی دولتهای حیلهگر اروپایی ایستادگی کرده و با هدایتهای امام خمینی و رهبر انقلاب اسلامی، توانسته این مسیر را با موفقیت طی کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دستاوردهای جهانی مقاومت گفت: تحلیلگران و موسسات مطالعات راهبردی در غرب، حتی آمریکاییها، به این نتیجه رسیدهاند که پیروزی در نبردها صرفاً به قدرت نظامی محدود نیست و روحیه و فرهنگ مقاومت یکی از مولفههای اصلی موفقیت است.
وی افزود: دشمنان فرهنگ مقاومت با مشاهده ظرفیت عظیم آن، متوجه شدند که این فرهنگ توانایی شکلدهی به تحولات جهانی را دارد.
سلیمانی با بیان نمونههایی از مقاومت در لبنان و غزه اظهار کرد: با وجود حملات گسترده رژیم صهیونیستی و ویرانی زیرساختها، مردم لبنان و فلسطین ایستادند و رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف خود دست یابد.
وی ادامه داد: در غزه، ۶۷ هزار نفر شهید شدند و زیرساختها نابود شد، اما مردم همچنان مقاومت کردند. این نمونه روشن تأثیر فرهنگ مقاومت بر تحولات جهانی است.
سلیمانی با اشاره به گسترش فرهنگ مقاومت در اروپا و آمریکا گفت: جمعیتهای چند صد هزار نفری در حمایت از مردم فلسطین و نفی اشغالگری رژیم صهیونیستی به میدان آمدند که نشاندهنده انتقال فرهنگ مقاومت به سایر کشورها است.
وی تصریح کرد: خوانش جدیدی از پیروزی در جهان شکل گرفته است؛ پیروزی واقعی تنها تصرف سرزمین نیست، بلکه ایستادگی در مقابل ظلم و تکیه بر فرهنگ مقاومت، دستاورد اصلی است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، مسیر ۴۶ ساله خود را طی کرده و دستاوردهای بزرگی کسب کرده است. ایران قوی که رهبر انقلاب در چشمانداز ملت تعریف کردهاند، نتیجه عبور از پیچهای تاریخی و تحولات سخت است.
وی افزود: این فرهنگ مقاومت، بستر مهمی برای ظهور عدالتگستر جهان خواهد بود و نسلهای آینده با مشعل مقاومت مسیر رسیدن به اهداف بلند را ادامه خواهند داد.